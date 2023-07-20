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«ПСЖ» получит 20% от суммы дорогостоящего трансфера Диаби в «Астон Виллу»

20 Июля 2023 • 21:21 Комментировать
Ньюкасл
...
Астон Вилла
12.08 19:30

«Пари Сен-Жермен» заработает внушительную сумму благодаря переходу своего воспитанника из «Байера» в «Астон Виллу».

Как стало известно в четверг, 24-летний вингер Мусса Диаби перейдёт в бирмингемский клуб за 50 млн евро. Трансфер уже согласован, в ближайшее время клубы должны завершить и подтвердить сделку. По данным французских СМИ, этот переход принесёт «ПСЖ» около 10 млн евро, поскольку парижанам полагается 20% от перепродажи футболиста из «Байера».

Мусса Диаби находился в системе французского гранда с 2013 по 2019 год, после чего был продан в «Байер» за 15 млн евро. За «фармацевтов» игрок провёл 172 матча, отметившись 49 голами и 49 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Астон Вилла Мусса Диаби трансферы футбола - лето 2023 Байер
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