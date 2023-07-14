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Французские СМИ рассказали, как проходит восстановление Неймара

14 Июля 2023 • 23:24 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар продолжает реабилитацию после травмы.

Бразилец выбыл из строя в феврале из-за серьёзного повреждения лодыжки. Возвращение 31-летнего игрока изначально было запланировано на лето, что, похоже, соответствует реальному положению дел. Как отмечает L'Equipe, ссылаясь на окружение Неймара, все этапы реабилитации и набора формы проходят по графику и без каких-либо заминок. Звёздный футболист доволен своим текущим физическим состоянием.

Неймар стал автором 18 забитых мячей и 17 голевых передач в 29 матчах за «ПСЖ» в прошедшем сезоне во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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ПСЖ ЛОРЬЯН
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