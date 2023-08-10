«Галатасарай» близок к соглашению с «ПСЖ» по трансферу Паредеса, но сам игрок хочет в другую команду

Турецкий «Галатасарай» приближается к соглашению с «ПСЖ» по трансферу полузащитника Леандро Паредеса, который оценивается в 6 миллионов евро. Если верить инсайдеру Фабрицио Романо, несмотря на грядущий компромисс по сумме компенсации, «Галатасарай» пока не может согласовать контракт с самим Паредесом.

По информации от источника, Леандро в данный момент также находится в контакте с «Ромой», за которую выступал ещё до перехода в петербургский «Зенит» в 2017 году. Паредес ранее также был связан с «Челси», где сейчас работает бывший тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

В прошлом сезоне аргентинец играл в аренде в составе «Ювентуса».