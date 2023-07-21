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Чемпионат Франции. Лига 1

Стало известно, почему Неймар решил остаться в «ПСЖ»

21 Июля 2023 • 02:21 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар не планирует смену клуба.

Вопреки слухам, связывающим игрока со скорым уходом, тот всё же намерен остаться, о чём недавно сообщил сам. По информации L'Equipe, такое решение Неймара обусловлено множеством факторов: бразильцу комфортно в Париже, недавно он во второй раз стал отцом, его устраивает нынешняя зарплата в 25 млн евро в год. Кроме того, звёздный форвард горит желанием провести сезон без травм и выиграть с «ПСЖ» Лигу чемпионов.

Действующий контракт Неймара с грандом Лиги 1 рассчитан до июня 2025 года. В минувшей кампании 31-летний футболист отметился 18 голами и 17 ассистами в 29 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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