Педри не собирается переходить в «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Педри не горит желанием переезжать в Париж.

По слухам, «Пари Сен-Жермен» был готов подписать испанца за 110 млн евро, что позднее было опровергнуто. Как сообщает авторитетный трансферный эксперт Фабрицио Романо, у французского гранда было бы немного шансов на приобретения Педри при любых раскладах, поскольку 20-летний игрок любит «Барселону» и совершенно не заинтересован в уходе.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 100 млн евро. Текущий контракт Педри с каталонским клубом рассчитан до 2026 года. В прошедшем сезоне футболист записал на свой счёт семь голов и один ассист в 35 матчах.