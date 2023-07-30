Вингер «Барселоны» Усман Дембеле не хочет пользоваться пунктом отступных в своём контракте.

В настоящий момент игрок доступен всего за 50 млн евро, и «Пари Сен-Жермен» намерен купить француза именно за эту сумму. Согласно обновлённым сведениям журналиста Альфредо Мартинеса, самого Дембеле не устраивает такой вариант расставания с «Барселоной». Футболист хочет, чтобы гранд Лиги 1 договорился о трансферной компенсации с каталонцами, что, вероятно, позволит «сине-гранатовым» выручить значительно более солидную сумму, чем предусматривает пункт отступных.

Контракт Усмана Дембеле с «Барселоной» истекает в 2024 году.