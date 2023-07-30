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Дембеле выдвинул требование «ПСЖ» слухи

30 Июля 2023 • 22:42 Комментировать (1)
Реал Мадрид
0:3
Барселона
окончен

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле не хочет пользоваться пунктом отступных в своём контракте.

В настоящий момент игрок доступен всего за 50 млн евро, и «Пари Сен-Жермен» намерен купить француза именно за эту сумму. Согласно обновлённым сведениям журналиста Альфредо Мартинеса, самого Дембеле не устраивает такой вариант расставания с «Барселоной». Футболист хочет, чтобы гранд Лиги 1 договорился о трансферной компенсации с каталонцами, что, вероятно, позволит «сине-гранатовым» выручить значительно более солидную сумму, чем предусматривает пункт отступных.

Контракт Усмана Дембеле с «Барселоной» истекает в 2024 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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pol-black
30 Июля 2023 в 23:15
благородство взыграло?
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