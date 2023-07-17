Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не горит желанием присоединяться к «Пари Сен-Жермен».

Борьбу за английского форварда, чей контракт истекает в следующем году, ведут «ПСЖ» и «Бавария», при этом «Тоттенхэм» не заинтересован в продаже своей звезды. Как сообщает журналист Мэтт Лоу, сам Кейн уже отказался от одного из вариантов – он не хочет переходить в парижский клуб. 29-летний футболист предпочитает перейти в «Баварию», если в итоге ему будет позволено покинуть ряды «шпор».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Гарри Кейна в 90 млн евро. В активе игрока 280 забитых мячей в 435 поединках за лондонцев.