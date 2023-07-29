«Пари Сен-Жермен» планирует указать на выход двум футболистам.

В планы французского топ-клуба не входят Левен Кюрзава и Хуан Бернат, выступающие на левом фланге обороны. Как информирует издание L'Equipe, обоим игрокам, вероятно, будет дано указание искать новых работодателей сразу после завершения азиатского предсезонного сбора.

Трансферная стоимость Левена Кюрзава, по оценке Transfermarkt, составляет 3 млн евро. В прошедшем сезоне 30-летний француз выступал за лондонский «Фулхэм» на правах аренды. Контракт футболиста истекает в следующем году.

Стоимость Хуана Берната оценивается в 10 млн евро. Соглашение испанца, которому также 30 лет, рассчитано до 2025 года.