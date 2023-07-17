«ПСЖ» может включить Хави Симонса в сделку по Кейну

«Пари Сен-Жермен» попытается провернуть покупку нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

В борьбе за 29-летнего англичанина лидирует «Бавария», однако «ПСЖ» не оставляет надежд на подписание звезды «шпор». Согласно информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, парижане могут предложить «Тоттенхэму» Хави Симонса как часть сделки по Кейну, чтобы снизить сумму трансферной компенсации. Пока неизвестно, интересен ли такой вариант лондонцам.

«ПСЖ» вернул Хави Симонса из ПСВ, воспользовавшись правом обратного выкупа 20-летнего футболиста за 6 млн евро. Одним из претендентов на атакующего полузащитника считается «РБ Лейпциг», готовый арендовать нидерландца на один сезон.