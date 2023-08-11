Серхи Роберто прокомментировал уход Дембеле из «Барселоны»

Капитан «Барселоны» Серхи Роберто поделился мнением о расставании клуба с Усманом Дембеле.

26-летний игрок в скором времени должен быть представлен в качестве нового приобретения «Пари Сен-Жермен». Прежде считалось, что француз продлит контракт с «сине-гранатовыми», однако гранду Лиги 1 удалось его переманить.

«Мы все были разочарованы, когда узнали об уходе Дембеле, – высказывается Роберто. – Он был важным для нас игроком, и мы, конечно, хотели, чтобы он остался. В последнее время он здорово адаптировался, все в «Барселоне» его любили», – цитируют испанские СМИ защитника каталонцев.

Трансфер Дембеле обошёлся «ПСЖ» в 50 млн евро.