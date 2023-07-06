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Романо: «ПСЖ» не теряет надежд на сохранение Мбаппе, «Реал» высоко оценивает свои шансы»

06 Июля 2023 • 22:11 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

Инсайдер Фабрицио Романо поделился мыслями о возможном переходе Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» в мадридский «Реал».

По сведениям трансферного эксперта, в «королевском клубе» пока не решили, будут ли покупать француза нынешним летом или подождут до завершения предстоящего сезона, чтобы подписать его свободным агентом. Что бы ни произошло, в «Реале» считают, что шансы на скорый приход Мбаппе весьма велики. Впрочем, «ПСЖ» пока не сдаётся – французский гранд всё ещё надеется убедить 24-летнюю суперзвезду продлить истекающее через год соглашение.

Напомним, что трансфер Килиана Мбаппе текущим летом может обойтись «Реалу» примерно в 200 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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