Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Романо: «Рамуш переходит в «ПСЖ»

06 Августа 2023 • 21:38 Комментировать
Бенфика
...
Порту
09.08 22:45

«Пари Сен-Жермен» готовится объявить о подписании нападающего «Бенфики» Гонсалу Рамуша.

Клубы окончательно согласовали все условия перехода 22-летнего футболиста – осталось лишь оформить необходимые документы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Стоимость сделки, как и ожидалось, составит 80 млн евро, из которых 15 млн – бонусные надбавки. Португалец присоединится к парижанам на правах аренды с обязательством последующего выкупа – так французский гранд избежит проблем с финансовым фэйр-плей. Медосмотр запланирован на новую неделю.

Гонсалу Рамуш записал на свой счёт 41 забитый мяч в 106 поединках за «Бенфику», также в активе форварда 16 ассистов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика ПСЖ Гонсалу Рамуш трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БЕНФИКА ПОРТУ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Августа
22:43 · Франция. Лига 1
​Шкриньяр: «ПСЖ - один из самых важных клубов мира»
22:35 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ» считает, что Мбаппе его предал
21:38 · Франция. Лига 1
Романо: «Рамуш переходит в «ПСЖ»
21:17 · Франция. Лига 1
Шкриньяр: «Мне нравится футбол, который ставит Луис Энрике» 1
20:27 · Франция. Лига 1
​Шкриньяр: «Лига 1 более требовательна физически»
18:29 · Италия. Серия А
«Торино» сделал предложение по трансферу Малиновского
17:47 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» оценил Верратти
17:34 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может сорвать трансфер Дембеле в «ПСЖ»
16:11 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Челси» Ангело Габриэль перейдёт в «Страсбург» на правах аренды
11:03 · Испания. Ла Лига
Алькарас: «Каждый фанат «Реала» хочет трансфера Мбаппе»
10:26 · Италия. Серия А
Стало известно, когда «Монако» может оформить трансфер Закарии слухи
09:42 · Франция. Лига 1
Верратти может остаться в «ПСЖ»
08:49 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Дембеле перейдёт в «ПСЖ»
05 Августа
22:59 · Франция. Лига 1
​Мбаппе отклонил все предложения «ПСЖ»
22:03 · Испания. Ла Лига
​Неймар намекнул на уход из «ПСЖ» 2
Все новости
Рекомендуем