Романо: «Рамуш переходит в «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» готовится объявить о подписании нападающего «Бенфики» Гонсалу Рамуша.

Клубы окончательно согласовали все условия перехода 22-летнего футболиста – осталось лишь оформить необходимые документы, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Стоимость сделки, как и ожидалось, составит 80 млн евро, из которых 15 млн – бонусные надбавки. Португалец присоединится к парижанам на правах аренды с обязательством последующего выкупа – так французский гранд избежит проблем с финансовым фэйр-плей. Медосмотр запланирован на новую неделю.

Гонсалу Рамуш записал на свой счёт 41 забитый мяч в 106 поединках за «Бенфику», также в активе форварда 16 ассистов.