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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» установил ценник на Экитике

15 Июля 2023 • 00:06 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Уго Экитике выставлен на продажу.

21-летний игрок пополнил ряды парижан перед началом прошлого сезона, перебравшись из «Реймса», однако не оправдал ожиданий. По сведениям Le Parisien, в «ПСЖ» решили продать француза этим летом. Руководство гранда Лиги 1 требует за футболиста порядка 20 млн евро.

Напомним, что Уго Экитике обошёлся «ПСЖ» в 28,5 млн евро. В минувшей кампании форвард появился на поле в 32 поединках во всех турнирах, записав на свой счёт четыре забитых мяча и четыре результативные передачи. Действующий контракт Экитике рассчитан до июня 2027 года.

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ПСЖ Уго Экитике трансферы футбола - лето 2023
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ПСЖ ЛОРЬЯН
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