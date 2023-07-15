«ПСЖ» установил ценник на Экитике

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Уго Экитике выставлен на продажу.

21-летний игрок пополнил ряды парижан перед началом прошлого сезона, перебравшись из «Реймса», однако не оправдал ожиданий. По сведениям Le Parisien, в «ПСЖ» решили продать француза этим летом. Руководство гранда Лиги 1 требует за футболиста порядка 20 млн евро.

Напомним, что Уго Экитике обошёлся «ПСЖ» в 28,5 млн евро. В минувшей кампании форвард появился на поле в 32 поединках во всех турнирах, записав на свой счёт четыре забитых мяча и четыре результативные передачи. Действующий контракт Экитике рассчитан до июня 2027 года.