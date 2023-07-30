«Лион» установил ценник на Баркола, которого пытается подписать «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» будет трудно рассчитывать на подписание вингера «Лиона» Брэдли Баркола.

Парижский гранд уже предложил за 20-летнего футболиста около 30 млн евро, но получил отказ, о чём сообщали авторитетные источники. По данным журналиста Фабриса Хокинса, «Лион» отпустит Баркола лишь в том случае, если за него предложат от 50 млн евро. Игрок молодёжной сборной Франции очень хотел бы перебраться в «ПСЖ», но не станет вступать в конфликт с руководством своего клуба.

Контракт Брэдли Баркола с «Лионом» рассчитан до 2026 года, а его трансферная стоимость, согласно Transfermarkt, составляет 18 млн евро.