Угарте прокомментировал свой дебют за «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Мануэль Угарте пообщался с журналистами после матча с «Лорьяном» (0:0).

Парижане имели колоссальное преимущество по владению мячом и нанесённым ударам, но там и не смогли поразить ворота соперника в поединке первого тура Лиги 1.

«Мы провели хорошую игру. Трудно забить, когда соперник играет настолько оборонительно. Я отлично себя чувствую, меня порадовало выступление команды, но результат, конечно, разочаровал, ведь самое главное – побеждать», – цитирует журналист Оливье Талларон 22-летнего уругвайца.

Угарте перешёл в «ПСЖ» из лиссабонского «Спортинга» в прошлом месяце. Стоимость трансфера составила 60 млн евро.