Нападающий Усман Дембеле официально завершил свой переход из каталонской «Барселоны» в «ПСЖ». Француз подписал с парижской командой пятилетний контракт. Сумма сделки составила 50 миллионов евро. Эта цена была прописана в контракте Дембеле с «Барселоной» в качестве отступных.

«ПСЖ» ещё несколько дней назад согласовал с «сине-гранатовыми» условия сделки, но трансфер задержался из-за бумажной работы. Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ранее уговаривал Дембеле остаться, но Усман принял решение перебраться в Париж.

За «Барселону» Дембеле выступал с лета 2017 года, когда перешёл из дортмундской «Боруссии». На «Камп Ноу» француз выиграл три чемпионских титула Ла Лиги.