Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар становится всё ближе к уходу из клуба.

Официальные переговоры между парижанами и «Аль-Ахли» пока не стартовали, однако окружение бразильца продолжает обсуждать потенциальное сотрудничество с саудовским клубом, докладывает журналист Бруно Саломон. Договорённость ещё не достигнута, но уход 31-летнего игрока выглядит всё более реальным. Отмечается, что Неймар намерен сменить обстановку, и его история в «ПСЖ», как считают близкие к форварду источники, близится к завершению.

Ранее сообщалось о возможном возвращении Неймара в «Барселону». Тренер «сине-гранатовых» Хави опасается, что приход звёздного бразильца подорвёт атмосферу в коллективе.