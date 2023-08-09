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Окружение Неймара работает над трансфером игрока в «Аль-Хиляль» слухи

09 Августа 2023 • 22:21 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 22:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар становится всё ближе к уходу из клуба.

Официальные переговоры между парижанами и «Аль-Ахли» пока не стартовали, однако окружение бразильца продолжает обсуждать потенциальное сотрудничество с саудовским клубом, докладывает журналист Бруно Саломон. Договорённость ещё не достигнута, но уход 31-летнего игрока выглядит всё более реальным. Отмечается, что Неймар намерен сменить обстановку, и его история в «ПСЖ», как считают близкие к форварду источники, близится к завершению.

Ранее сообщалось о возможном возвращении Неймара в «Барселону». Тренер «сине-гранатовых» Хави опасается, что приход звёздного бразильца подорвёт атмосферу в коллективе.

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ПСЖ Неймар Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023
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