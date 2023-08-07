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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе не попадёт в заявку «ПСЖ» на матч первого тура Лиги 1 слухи

07 Августа 2023 • 01:52 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 22:00

В «Пари Сен-Жермен» не планируют возвращать в состав нападающего Килиана Мбаппе.

24-летний игрок отказался от продления истекающего в следующем году контракта, вступив в конфликт с клубом. В связи с этим звёздного форварда исключили из общей группы, однако тот, несмотря на такую меру, пока не пошёл на уступки. Согласно сведениям журналиста Марио Кортеханы, Мбаппе останется вне заявки «ПСЖ» на предстоящий матч первого тура Лиги 1 против «Лорьяна», который состоится 12 августа.

Килиан Мбаппе может перейти в мадридский «Реал» следующим летом в качестве свободного агента. В Париже надеются либо продать француза в текущее трансферное окно, либо продлить его контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лорьян ПСЖ Килиан Мбаппе
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ПСЖ ЛОРЬЯН
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