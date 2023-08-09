Алемани ответил на вопрос об интересе «Барселоны» к Неймару

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани обсудил с прессой возможное подписание Неймара.

Несмотря на финансовые трудности, каталонский клуб готов пригласить в свои ряды 31-летнего бразильца, заинтересованного в возвращении. «Барселона» может попробовать арендовать звёздного нападающего с возможностью последующего выкупа, однако Алемани эти сведения не подтвердил: «Подписание Неймара? Сейчас мы сосредоточены на продаже игроков. Всё остальное – это домыслы журналистов», – цитируют испанские СМИ спортивного директора «Барселоны».

Ранее известия о потенциальном возвращении Неймара не стал подтверждать главный тренер «сине-гранатовых» Хави.