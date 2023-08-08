Неймар намерен выйти в старте в матче первого тура Лиги 1

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар уже скоро может провести свой первый за долгое время официальный матч.

Бразилец пропустил концовку прошедшего сезона из-за травмы. Восстановление игрока завершилось только этим летом, однако теперь лидер атаки парижан, похоже, готов выйти на поле. По информации Le Parisien, окружение Неймара, как и сам 31-летний игрок, надеется увидеть форварда в стартовом составе команды Луиса Энрике на предстоящий матч первого тура чемпионата Франции против «Лорьяна». Встреча состоится в субботу.

По слухам, уже в этом месяце Неймар может покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону».