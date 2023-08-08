Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар намерен выйти в старте в матче первого тура Лиги 1

08 Августа 2023 • 21:02 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 22:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар уже скоро может провести свой первый за долгое время официальный матч.

Бразилец пропустил концовку прошедшего сезона из-за травмы. Восстановление игрока завершилось только этим летом, однако теперь лидер атаки парижан, похоже, готов выйти на поле. По информации Le Parisien, окружение Неймара, как и сам 31-летний игрок, надеется увидеть форварда в стартовом составе команды Луиса Энрике на предстоящий матч первого тура чемпионата Франции против «Лорьяна». Встреча состоится в субботу.

По слухам, уже в этом месяце Неймар может покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Барселону».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лорьян ПСЖ Неймар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ЛОРЬЯН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Августа
21:37 · Испания. Ла Лига
Стало известно, почему «ПСЖ» не горит желанием отпускать Неймара в «Барселону»
21:02 · Франция. Лига 1
Неймар намерен выйти в старте в матче первого тура Лиги 1
20:48 · Испания. Ла Лига
Юсте – о переходе Дембеле в «ПСЖ»: «Все стороны хотят, чтобы это поскорее произошло»
14:12 · Россия. Премьер-лига
Источник: «Марсель» действительно заинтересован в Изидоре, но предложений «Локомотиву» не было
13:19 · Россия. Премьер-лига
Сёмин считает, что Головину неинтересен переход в «Зенит»
13:01 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Арсенала» Маркиньос ближайший сезон проведёт в «Нанте»
12:22 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов предложить «Ницце» за Кефрена Тюрама 10 миллионов евро и своего игрока
12:00 · Россия. Премьер-лига
Изидор может перейти в «Марсель»
11:37 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» хотел приобрести Гави, «Барселона» сразу ответила отказом
11:20 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» ещё не решил, будет ли включать Мбаппе в заявку на первый тур Лиги 1
11:03 · Франция. Лига 1
«Аль-Хиляль» улучшил предложение по трансферу Верратти до 45 миллионов евро
10:58 · Германия. Бундеслига
Коло-Муани хочет перейти в «ПСЖ»
10:52 · Англия. Премьер-лига
Неймар не входит в планы «Челси»
09:46 · Германия. Бундеслига
Экитике может сменить «ПСЖ» на клуб Бундеслиги
09:20 · Россия. Премьер-лига
Юндер по-прежнему интересен «Зениту»
Все новости
Рекомендуем