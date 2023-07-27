Луис Энрике выступает против ухода Верратти из «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике не одобряет продажу полузащитника Марко Верратти.

Итальянский футболист согласовал условия контракта с саудовским «Аль-Хилялем», однако рулевой парижан по-прежнему рассчитывает удержать хавбека. По сведениям Le Parisien, Энрике считает Верратти игроком редкого профиля, которому трудно найти замену, поэтому уже попросил того остаться в личной беседе.

Контракт Марко Верратти с «ПСЖ» рассчитан до 2026 года. В составе французского гранда полузащитник провёл 416 матчей с момента прихода в клуб из итальянской «Пескары» в далёком 2012 году.