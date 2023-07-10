Леонардо: «ПСЖ» продолжит существовать после ухода Мбаппе, Лигу чемпионов можно выиграть и без него»

Бывший спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо поделился мнением о возможном уходе из клуба Килиана Мбаппе.

24-летний форвард отказывается продлевать истекающий в 2024 году контракт с «ПСЖ». Он может покинуть клуб по окончании предстоящего сезона в качестве свободного агента, если не будет продан в ближайшие месяцы. Интерес к французской суперзвезде проявляет мадридский «Реал».

«ПСЖ» существовал до Мбаппе и продолжит существовать после его ухода. Он провёл в Париже шесть лет, и за это время Лигу чемпионов выиграли пять разных клубов – все они сделали это без Мбаппе. Очевидно, что для победы в этом турнире вовсе не обязательно иметь в составе Килиана», – заявил в интервью L'Equipe Леонардо.