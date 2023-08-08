«ПСЖ» вернул в состав Диалло

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Абду Диалло вернулся в общую группу.

Сенегалец тренировался отдельно от команды, поскольку в клубе намеревались расстаться с ним до закрытия трансферного окна. По информации журналиста Фабриса Хокинса, со среды Диалло приступит к полноценным тренировкам с основным составом. 27-летний футболист заслужил новый шанс благодаря образцовой самоотдаче и безупречному поведению. Рулевой Луис Энрике считает, что центрбек может принести пользу.

Несмотря на изменившуюся ситуацию, Диалло всё ещё может покинуть «ПСЖ», поскольку к нему сохраняется интерес со стороны других клубов.