Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Источник: Дембеле согласовал контракт с «ПСЖ» слухи

31 Июля 2023 • 01:33 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 22:00

Футболист «Барселоны» Усман Дембеле решил перейти в «Пари Сен-Жермен».

Судьба трансфера находится в руках самого вингера, поскольку парижане уже согласились заплатить 50 млн евро отступных «Барселоне». По информации журналиста Санти Ауны, Дембеле сказал «да» гранду Лиги 1. Стороны договорились о контракте, рассчитанном до 2028 года.

Напомним, что из 50 млн евро отступных, прописанных в текущем трудовом соглашении 26-летнего француза с «Барселоной», половина суммы достанется игроку.

Усман Дембеле отметился 40 голами и 43 ассистами в 185 матчах за «сине-гранатовых» с момента перехода из дортмундской «Боруссии» в 2017 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ ЛОРЬЯН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Июля
01:33 · Испания. Ла Лига
Источник: Дембеле согласовал контракт с «ПСЖ» слухи
01:24 · Германия. Бундеслига
«Севилья» не планирует отпускать Буну в аренду в «Баварию»
01:16 · Испания. Ла Лига
Инсайдер Романо рассказал, как «Барселона» воспользуется средствами от продажи Дембеле
00:56 · Испания. Ла Лига
Стало известно, насколько серьёзна травма Ферлана Менди слухи
00:37 · Испания. Ла Лига
Эззалзули готов сменить «Барселону» на другой клуб Ла Лиги слухи
00:18 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова предложить «ПСЖ» двух игроков в обмен на Мбаппе слухи
30 Июля
22:59 · Испания. Ла Лига
​Карвахаль – после 0:3 от «Барселоны»: «В официальных турнирах мы их обойдём»
22:57 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Ахли» может перехватить трансферную цель «Атлетико» 1
22:42 · Испания. Ла Лига
Дембеле выдвинул требование «ПСЖ» 1 слухи
22:22 · Испания. Ла Лига
В «ПСЖ» подсчитали, сколько раз Мбаппе заявлял, что не уйдёт бесплатно 1 слухи
22:00 · Испания. Ла Лига
Стало известно, почему Дембеле не продлил контракт с «Барселоной» слухи
21:53 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» попробует подписать звезду АПЛ в качестве замены Дембеле слухи
21:24 · Англия. Премьер-лига
Гранд Ла Лиги вступил в борьбу за Лавиа, на которого претендуют «Ливерпуль» и «Челси» слухи
21:10 · Испания. Ла Лига
Хави проведёт встречу с Дембеле, чтобы убедить того не переходить в «ПСЖ»
21:03 · Испания. Ла Лига
Гаттузо рассказал, что его не устраивало в «Валенсии»
Все новости
Рекомендуем