Футболист «Барселоны» Усман Дембеле решил перейти в «Пари Сен-Жермен».

Судьба трансфера находится в руках самого вингера, поскольку парижане уже согласились заплатить 50 млн евро отступных «Барселоне». По информации журналиста Санти Ауны, Дембеле сказал «да» гранду Лиги 1. Стороны договорились о контракте, рассчитанном до 2028 года.

Напомним, что из 50 млн евро отступных, прописанных в текущем трудовом соглашении 26-летнего француза с «Барселоной», половина суммы достанется игроку.

Усман Дембеле отметился 40 голами и 43 ассистами в 185 матчах за «сине-гранатовых» с момента перехода из дортмундской «Боруссии» в 2017 году.