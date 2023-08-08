«ПСЖ» убрал футболки Мбаппе из своего магазина

Будущее главной звезды «ПСЖ» Килиана Мбаппе продолжает оставаться туманным.

Как сообщает El Golazo de Gol, парижский клуб убрал все футболки нападающего команды Мбаппе из своего официального магазина. Кроме того, изображение игрока была удалено с домашней арены «ПСЖ», которая носит название «Парк де Пренс».

Ранее сообщалось, что Мбаппе не был допущен к тренировкам с основной командой в преддверии старта нового сезона чемпионата Франции.

Напомним, 24-летний футболист отказался продлевать контракт с «ПСЖ», но при этом не хочет покидать клуб до конца трудового соглашения, которое истекает следующим летом. Чемпиона Франции такой расклад не устраивает.