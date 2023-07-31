Мадридский «Реал» решительно настроен оформить громкий трансфер в кратчайшие сроки.

Официальные лица «королевского клуба» уверены, что переход Килиана Мбаппе состоится этим летом, докладывает журналист Родриго Фаэс. В «Реале» планируют договориться о переходе 24-летнего француза с «Пари Сен-Жермен» уже на этой неделе. Отмечается также, что испанский гранд готов потратить на трансфер суперзвезды до 230 млн евро.

Прежде в «Реале» склонялись к подписанию Мбаппе следующим летом, когда тот отработает свой контракт с «ПСЖ» и станет свободным агентом, однако теперь в клубе решили не затягивать со сделкой, так как опасаются жёсткой конкуренции за форварда с представителями АПЛ в 2024 году.