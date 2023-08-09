Алемани: «Дембеле переходит в «ПСЖ», осталось лишь подписать некоторые документы»

Спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемени подтвердил скорый переход вингера Усмана Дембеле в «Пари Сен-Жермен».

Гранд французской Лиги 1 активировал пункт отступных, позволяющий купить 26-летнего игрока за 50 млн евро. О трансфере должно быть объявлено официально в ближайшее время, что подтвердил Алемани: «Дембеле больше не является частью «Барселоны», он переходит в «ПСЖ». Сделка закрыта, осталось лишь подписать некоторые документы», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова спортивного директора каталонского клуба.

Усман Дембеле выступал за «Барселону» с 2017 года. В его активе 40 голов и 43 результативные передачи в 185 матчах за «сине-гранатовых».