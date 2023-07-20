«ПСЖ» – единственный серьёзный претендент на Влаховича

«Пари Сен-Жермен» по-прежнему претендует на подписание нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича.

Как стало сообщили различные ресурсы несколькими днями ранее, сербский игрок согласовал с «ПСЖ» условия контракта. По обновлённым данным Sky Sport, «Ювентус» требует за Влаховича от 70 до 75 млн евро. Парижский клуб – единственный серьёзный претендент на 23-летнего футболиста, но официальных предложений до сих пор не поступало.

В числе претендентов на Душана Влаховича также фигурировали мюнхенская «Бавария» и лондонский «Тоттенхэм». Контракт форварда с «Ювентусом» рассчитан до 2026 года.