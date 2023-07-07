Неймар вернётся к тренировкам в понедельник

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар близок к возвращению.

Бразилец пропустил заключительную часть прошедшего сезона из-за серьёзной травмы. Недавно французские издания сообщили о том, что 31-летнему игроку будет предоставлено дополнительное время на восстановление, поэтому для него предсезонная подготовка начнётся позже запланированного. По информации L'Equipe, на самом деле Неймар уже в ближайшие дни вернётся во Францию, а с понедельника приступит к тренировкам.

В минувшем сезоне Неймар провёл 29 матчей за парижан во всех турнирах, отметившись 18 забитыми мячами и 17 ассистами.