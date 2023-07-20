«ПСЖ» окончательно отказался от Паредеса, игрок ведёт переговоры с клубом Серии А

«Пари Сен-Жермен» рассчитывает продать полузащитника Леандро Паредеса.

Аргентинец хотел остаться в парижском клубе и планировал провести беседу с Луисом Энрике, чтобы убедить того в своей пригодности, однако в Париже окончательно решили расстаться с хавбеком. По сведениям инсайдера Джанлуки да Марцио, Паредес в настоящий момент ведёт переговоры с итальянским «Лацио». Известно, что «ПСЖ» запрашивает за 29-летнего игрока 5 млн евро.

Основным претендентом на Леандро Паредеса до недавних пор считался «Галатасарай», но футболист ответил отказом на предложения турецкого клуба.