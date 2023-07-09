Дембеле не сменит «Барселону» на «ПСЖ»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле не перейдёт в «Пари Сен-Жермен» в обозримом будущем.

По заявлениям прессы, парижский гранд рассматривал 26-летнего игрока в качестве замены Килиану Мбаппе в случае ухода последнего в мадридский «Реал». Эти сведения не соответствуют действительности, поскольку, как докладывает Marca, Дембеле не заинтересован в уходе из «Барселоны», а «ПСЖ» не выходил на связь с футболистом.

Текущий трудовой договор Усмана Дембеле с каталонцами истекает в следующем году. Руководство клуба заинтересовано в продлении контракта, и уже в скором времени, как ожидается, стороны могут согласовать сделку.