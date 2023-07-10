Паредес близок к переходу в «Галатасарай»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес стал ещё ближе к переезду в Турцию.

Об интересе «Галатасарая» к аргентинцу сообщалось совсем недавно. По обновлённым сведениям инсайдера Николо Скиры, между клубами уже ведутся переговоры по условиям трансфера хавбека. Сам игрок готов подписать с турецким грандом контракт, рассчитанный до 2027 года.

Действующее трудовое соглашение Леандро Паредеса с «ПСЖ» истекает в следующем году, а его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 12 млн евро.

В «Галатасарае» 29-летний футболист может воссоединиться с Мауро Икарди, уже согласовавшим с клубом договор, действующий до 2026 года.