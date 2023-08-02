Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отказывается идти на уступки клубу.

Руководство парижского гранда всеми силами пытается избежать ухода француза на правах свободного агента – это может произойти следующим летом, поскольку действующий договор форварда истекает в 2024 году. По сведениям журналиста Бена Джейкобса, «ПСЖ» предпринял очередную попытку убедить Мбаппе не уходить бесплатно, предложив ему новый контракт с обязательством продажи следующим летом, однако игрок ответил отказом.

Ранее, напомним, Килиан Мбаппе отказался активировать пункт пролонгации соглашения с «ПСЖ» до 2025 года, запустив тем самым новую трансферную сагу.