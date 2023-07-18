Паредес отклонил предложение из Саудовской Аравии

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес отклонил предложение саудовского клуба «Аль-Таавун», сообщает Sports Zone.

По сведениям источника, «Аль-Таавун» планировал подписать и соотечественника Паредеса Мауро Икарди, однако аргентинец решил перейти в «Галатасарай». Ранее сообщалось, что игрок «ПСЖ» также может продолжить карьеру в стане действующего чемпиона Турции.

В минувшем сезоне Паредес выступал за итальянский «Ювентус» на правах аренды. В составе команды из Турина полузащитник провёл 35 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Аргентины в 12 миллионов евро.

Напомним, в период с 2017 по 2019 год Паредес выступал за «Зенит». В составе петербургской команды футболист успел стать чемпионом России.