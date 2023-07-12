Романо: «ПСЖ» связался с «Ювентусом» по трансферу Влаховича»

Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил слухи об интересе «Пари Сен-Жермен» к нападающему «Ювентуса» Душану Влаховичу.

По сообщениям, появившимся в СМИ во вторник, 23-летний серб стал одной из главных трансферных целей французского гранда. Как утверждает Романо, представители «ПСЖ» связались с «Ювентусом», запросив информацию о стоимости Влаховича. «Старая синьора» готова расстаться с форвардом, если поступит выгодное предложение, при этом в туринском клубе исключают возможность аренды – речь идёт только о полноценном трансфере.

Душан Влахович перебрался в «Ювентус» в январе 2022 года из «Фиорентины» более чем за 80 млн евро.