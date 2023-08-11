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Энрике высказался о возможном уходе Неймара и Верратти

11 Августа 2023 • 14:43 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
1 1.30 X 5.70 2 9.00
12.08 22:00

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о будущем полузащитника Марко Верратти и нападающего Неймара, которых связывают с уходом из парижской команды в это трансферное окно. Напомним, ранее сообщалось, что Энрике якобы обсудил планы на будущее с Неймаром и Верратти в личной беседе.

«Неймар и Верратти? Я обычно не раскрываю подробности разговоров со своими игроками. Такие вещи должны оставаться приватными. С другой стороны, я призываю вас быть внимательными к моим действиям, потому что именно мои решения будут выражать моё мнение», – заявил Энрике на пресс-конференции в преддверии первого тура Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Луис Энрике Марко Верратти трансферы футбола - лето 2023
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