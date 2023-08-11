Энрике подтвердил, что Мбаппе не сыграет против «Лорьяна» в первом туре Лиги 1

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подтвердил, что нападающий Килиан Мбаппе не сыграет в первом туре Лиги 1 против «Лорьяна». Руководство парижан таким образом наказывает француза за нежелание продлевать истекающий через год контракт.

«Мбаппе не сыграет с «Лорьяном». Проблемы между игроком и клубом начались ещё до моего назначения. Мне бы хотелось, чтобы ситуация была разрешена как можно быстрее. Надеюсь, стороны найдет оптимальное решение», – сказал Энрике на пресс-конференции.

Напомним, Мбаппе становился лучшим бомбардиром Лиги 1 в каждом из пяти последних розыгрышей турнира. Килиан также в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».