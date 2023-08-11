«Барселона» этим летом намерена подписать Фелиша или Неймара

Каталонская «Барселона» продолжает искать нового футболиста в атаку. По информации от инсайдера Фернандо Поло, «сине-гранатовые» в оставшиеся дни трансферного окна собираются подписать нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша или форварда «ПСЖ» Неймара, который ранее выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

«ПСЖ» сейчас открыт к тому, чтобы отпустить Неймара, так как бразилец не входит в планы руководства. В своё время «Барселона» получила за игрока 222 миллиона евро, что до сих пор является рекордным трансфером в истории футбола.

Что касается Фелиша, Жоау продолжает настаивать на желании перейти в «Барселону».