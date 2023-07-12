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Чемпионат Франции. Лига 1

Луис Энрике хочет видеть в «ПСЖ» нового вратаря

12 Июля 2023 • 02:02 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике намерен усилить вратарскую позицию.

Основным голкипером парижан остаётся Джанлуиджи Доннарумма, а Кейлор Навас, номинально считающийся дублёром итальянца, в скором времени может покинуть клуб. По данным L'Equipe, недавно возглавивший команду Луис Энрике включил в список приоритетных трансферных целей подписание нового вратаря. Гранд Лиги 1 уже работает над решением этой задачи.

Если верить слухам, ряды «ПСЖ» может пополнить голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис, однако конкретные переговоры по бывшему игроку сборной Франции пока не ведутся.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Кейлор Навас Джанлуиджи Доннарумма трансферы футбола - лето 2023
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