Луис Энрике хочет видеть в «ПСЖ» нового вратаря

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике намерен усилить вратарскую позицию.

Основным голкипером парижан остаётся Джанлуиджи Доннарумма, а Кейлор Навас, номинально считающийся дублёром итальянца, в скором времени может покинуть клуб. По данным L'Equipe, недавно возглавивший команду Луис Энрике включил в список приоритетных трансферных целей подписание нового вратаря. Гранд Лиги 1 уже работает над решением этой задачи.

Если верить слухам, ряды «ПСЖ» может пополнить голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис, однако конкретные переговоры по бывшему игроку сборной Франции пока не ведутся.