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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лапорта хочет видеть Неймара в «Барселоне», игрок готов на сокращение зарплаты слухи

07 Августа 2023 • 00:18 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 22:00

«Барселона» всерьёз рассматривает возможность подписания нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Новые слухи о вероятном возвращении бразильца в Каталонию распространились в СМИ несколькими днями ранее. По сведениям авторитетного инсайдера Херарда Ромеро, такой сценарий вполне реален. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заинтересован в приглашении Неймара, а сам 31-летний футболист готов согласиться на сокращение зарплаты, чтобы сделка состоялась. Рулевой «сине-гранатовых» Хави Эрнандес по-прежнему не поддерживает идею покупки звёздного форварда.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перебрался в «ПСЖ» за 222 млн евро. Его действующий контракт рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта ПСЖ Хави Эрнандес Неймар трансферы футбола - лето 2023
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