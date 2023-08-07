«Барселона» всерьёз рассматривает возможность подписания нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Новые слухи о вероятном возвращении бразильца в Каталонию распространились в СМИ несколькими днями ранее. По сведениям авторитетного инсайдера Херарда Ромеро, такой сценарий вполне реален. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заинтересован в приглашении Неймара, а сам 31-летний футболист готов согласиться на сокращение зарплаты, чтобы сделка состоялась. Рулевой «сине-гранатовых» Хави Эрнандес по-прежнему не поддерживает идею покупки звёздного форварда.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перебрался в «ПСЖ» за 222 млн евро. Его действующий контракт рассчитан до 2025 года.