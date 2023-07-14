Клуб Серии А начал переговоры по Паредесу

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес получил предложение от «Лацио».

О заинтересованности «орлов» в подписании аргентинца стало известно в конце июня. По обновлённым данным инсайдера Джанлуки ди Марцио, римляне уже начали переговоры с «ПСЖ» и самим хавбеком. Сделка находится на ранней стадии.

Главным претендентом на Леандро Паредеса считался турецкий «Галатасарай», готовый, по слухам, заплатить требуемые 6 млн евро. Договор 29-летнего игрока с «ПСЖ» истекает в июне следующего года.

В прошедшем сезоне Паредес выступал в аренде в «Ювентусе». В активе футболиста один гол и один ассист в 35 матчах за туринцев.