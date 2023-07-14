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Чемпионат Италии. Серия А

Клуб Серии А начал переговоры по Паредесу

14 Июля 2023 • 02:06 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес получил предложение от «Лацио».

О заинтересованности «орлов» в подписании аргентинца стало известно в конце июня. По обновлённым данным инсайдера Джанлуки ди Марцио, римляне уже начали переговоры с «ПСЖ» и самим хавбеком. Сделка находится на ранней стадии.

Главным претендентом на Леандро Паредеса считался турецкий «Галатасарай», готовый, по слухам, заплатить требуемые 6 млн евро. Договор 29-летнего игрока с «ПСЖ» истекает в июне следующего года. 

В прошедшем сезоне Паредес выступал в аренде в «Ювентусе». В активе футболиста один гол и один ассист в 35 матчах за туринцев.

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Лацио ПСЖ Леандро Паредес трансферы футбола - лето 2023
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