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Чемпионат Италии. Серия А

Переход Осимхена в «ПСЖ» напрямую зависит от Мбаппе

06 Июля 2023 • 20:39 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен остаётся трансферной целью «Пари Сен-Жермен».

Нигерийский футболист не горит желанием покидать свой клуб, а руководство неаполитанцев готово расстаться с лучшим бомбардиром Серии А лишь при сверхвыгодном предложении. По данным Corriere dello Sport, шансы на продажу Осимхена этим летом резко повысятся, если Килиан Мбаппе сменит «ПСЖ» на мадридский «Реал». Именно форвард «Наполи» видится парижанам оптимальным вариантом замены французу, и именно «ПСЖ» считается одним из немногих клубов, способных в полной мере удовлетворить трансферный запрос чемпионов Италии.

Как сообщалось ранее, «Наполи» оценивает Виктора Осимхена в 150 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Наполи Килиан Мбаппе Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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