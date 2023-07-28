Дембеле продолжает переговоры по новому контракту с «Барселоной», несмотря на интерес «ПСЖ»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле пока не планирует уходить в «Пари Сен-Жермен».

В действующем договоре француза с каталонским клубом прописана опция отступных в размере 50 млн евро. Этот пункт утратит силу по завершении июля, и в «ПСЖ» намерены воспользоваться выгодной возможностью в последний момент. Как стало известно изданию L'Equipe, несмотря на серьёзный интерес со стороны парижан, Дембеле по-прежнему ведёт переговоры с «Барселоной» о новом контракте. 26-летний футболист не горит желанием покидать ряды «сине-гранатовых».

Нынешнее трудовое соглашение Усмана Дембеле с «Барселоной» рассчитано до конца июня 2024 года.