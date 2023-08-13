«ПСЖ» сделал заявление по Мбаппе

«ПСЖ» выступил с заявлением по ситуации с нападающим Килианом Мбаппе. Как известно, ранее звёздный форвард отстранялся от работы с основной командой из-за нежелания продлевать контракт. Мбаппе даже пропустил первый матч команды в сезоне – против «Лорьяна» (ничья 0:0).

«После очень конструктивных и позитивных переговоров между «ПСЖ» и Мбаппе, состоявшихся перед матчем с «Лорьяном», в воскресенье утром футболист был восстановлен в основной команде на тренировках», - говорится в пресс-релизе гранда Лиги 1.

Действующий контракт 24-летнего Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2024 года.

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