«Рома» продолжает ждать ответа от «ПСЖ» по Саншешу

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Ренату Саншеш может усилить «Рому».

Итальянский клуб с прошлого месяца ведёт переговоры по аренде 25-летнего игрока, но не может согласовать некоторые детали сделки с французским грандом. По обновлённым сведениям инсайдера Фабрицио Романо, римляне продолжают ждать ответ на последнее предложение по португальскому хавбеку. «Рома» готова арендовать футболиста до конца сезона-2023/24 с возможностью выкупа, в то время как «ПСЖ» настаивает на включении в сделку обязательного выкупа.

Ренату Саншеш перебрался в «ПСЖ» прошлым летом из «Лилля» за 15 млн евро. Его действующий контракт рассчитан до 2027 года.