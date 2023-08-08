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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» продолжает ждать ответа от «ПСЖ» по Саншешу

08 Августа 2023 • 22:22 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 22:00

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Ренату Саншеш может усилить «Рому».

Итальянский клуб с прошлого месяца ведёт переговоры по аренде 25-летнего игрока, но не может согласовать некоторые детали сделки с французским грандом. По обновлённым сведениям инсайдера Фабрицио Романо, римляне продолжают ждать ответ на последнее предложение по португальскому хавбеку. «Рома» готова арендовать футболиста до конца сезона-2023/24 с возможностью выкупа, в то время как «ПСЖ» настаивает на включении в сделку обязательного выкупа.

Ренату Саншеш перебрался в «ПСЖ» прошлым летом из «Лилля» за 15 млн евро. Его действующий контракт рассчитан до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома ПСЖ Ренату Саншеш трансферы футбола - лето 2023
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