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«ПСЖ» поддерживает связь с Льорисом, но предпочитает другие варианты

31 Июля 2023 • 02:02 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 22:00

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис остаётся в сфере интересов «Пари Сен-Жермен».

«Шпоры» отказались от услуг 36-летнего француза, выставив его на трансфер в текущее межсезонье. Как известно, одним из претендентов на Льориса является «ПСЖ», подыскивающий дублёра для Джанлуиджи Доннаруммы. Согласно обновлённым данным журналиста Лоика Танзи, футбольный советник парижан Луиш Кампуш продолжает поддерживать связь с окружением бывшего вратаря сборной Франции, однако в «ПСЖ» предпочитают укрепить позицию голкипера молодым игроком, а не ветераном.

Уго Льорис провёл 447 матчей за «Тоттенхэм», пропустив 508 голов. За лондонский коллектив он выступал с 2012 года.

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Тоттенхэм ПСЖ Уго Льорис Луиш Кампуш трансферы футбола - лето 2023
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