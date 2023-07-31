«ПСЖ» поддерживает связь с Льорисом, но предпочитает другие варианты

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис остаётся в сфере интересов «Пари Сен-Жермен».

«Шпоры» отказались от услуг 36-летнего француза, выставив его на трансфер в текущее межсезонье. Как известно, одним из претендентов на Льориса является «ПСЖ», подыскивающий дублёра для Джанлуиджи Доннаруммы. Согласно обновлённым данным журналиста Лоика Танзи, футбольный советник парижан Луиш Кампуш продолжает поддерживать связь с окружением бывшего вратаря сборной Франции, однако в «ПСЖ» предпочитают укрепить позицию голкипера молодым игроком, а не ветераном.

Уго Льорис провёл 447 матчей за «Тоттенхэм», пропустив 508 голов. За лондонский коллектив он выступал с 2012 года.