Неймар согласен перебраться в Саудовскую Аравию, если его отпустят в аренду в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Неймар назвал условие, при котором согласиться перебраться в Саудовскую Аравию. Как сообщает издание Sport, бразилец после перехода в новую команду сразу же хочет уйти в аренду в каталонскую «Барселону» на один сезон.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не горит желанием видеть Неймара в команде. Специалист больше хотел бы заполучить Бернарду Силву из «Манчестер Сити», но португалец сейчас близок к продлению контракта с «горожанами».

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год. За этот срок бразилец выиграл с командой Лигу чемпионов. За продажу игрока в «ПСЖ» «сине-гранатовые» в своё время получили рекордные 222 миллиона евро.