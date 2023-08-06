Президент «ПСЖ» считает, что Мбаппе его предал

Будущее Килиана Мбаппе в «Пари Сен-Жермен» остаётся неопределённым.

Парижский клуб всеми силами пытается избежать ухода звёздного игрока в качестве свободного агента следующим летом, однако француз отказывается идти на уступки. По информации Le Parisien, аль-Хелаифи категорически отказывается позволять Мбаппе вернуться в расположение команды. Президент «ПСЖ» считает, что форвард его предал, и пока не намерен ему это прощать.

По распространённым данным, Килиан Мбаппе намерен перебраться в мадридский «Реал» следующим летом, когда завершится его действующий контракт с «ПСЖ».