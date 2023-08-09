«Эвертону» интересен нападающий «ПСЖ»

«Эвертон» хочет пригласить в свой состав нападающего «ПСЖ» Уго Экитике. По информации от журналиста Игнасио Генуарди, «ириски» всерьёз заинтересованы в трансфере молодого француза.

Правда, «Эвертон» не готов провернуть сделку на постоянной основе, так как у клуба нет таких денег. «Ириски» хотят арендовать футболиста на один сезон. В клубе думают, что «ПСЖ» может согласиться на такие условия, чтобы позволить Экитике получать регулярное игровое время и развиваться.

Уго перебрался в «ПСЖ» прошлым летом, но не получал в Париже желаемого количества игровой практики. Француз сейчас также интересен туринскому «Ювентусу».