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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» предложит новый контракт восходящей звезде

15 Июля 2023 • 00:59 Комментировать
ПСЖ
...
Лорьян
12.08 21:00

«Пари Сен-Жермен» намерен продлить контракт полузащитника Уоррена Заира-Эмери.

17-летний воспитанник парижан уже успел проявить себя в первой команде, чем впечатлил руководство клуба. Действующий договор вундеркинда истекает через два года, и в «ПСЖ» планируют подписать с хавбеком новое соглашение, сообщает Djamel. Переговоры пока не стартовали, однако боссы столичного гранда очень ценят игрока и считают его ориентиром для всех, кто занимается в местной академии.

Уоррен Заир-Эмери принял участие в 31 матче за основной состав «ПСЖ», отметившись двумя забитыми мячами. Недавно в СМИ появились слухи об интересе к французу со стороны дортмундской «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Уоррен Заир-Эмери
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